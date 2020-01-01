2020'de sağlıklı kalmak için öneriler

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Alternatif Tıp ve Aile Hekimi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, yeni yılda sağlıklı kalmak için önerilerde bulunarak, "Bulaşıcı viral ve bakteriyel hastalıkların yaygın olduğu zamanlarda mümkün olduğu kadar AVM gibi toplu alanlardan uzak duralım ve sık sık elimizi yıkayalım." açıklamasında bulundu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koran, 2020’nin ilk gününde yılı sağlıklı geçirmenin şifrelerini verdi.

Mevsimsel değişikliklere vücudumuzun ayak uydurmaya çalışmasıyla, metabolizmamızın yavaşladığını hatırlatan Koran, "Bağışıklık sistemimiz mevsimsel değişikliklerden olumsuz etkileniyor. Bunun sonucunda da grip, soğuk algınlığı, bronşit hatta zatürre gibi hastalıklara yakalanma riski artıyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara "düzenli spor yapın" tavsiyesinde bulunan Koran, özellikle sabah yapılacak yarım saatlik düzenli yürüyüşün tüm organları harekete geçirerek metabolizmayı hızlandıracağını kaydetti.

Kış döneminin vazgeçilmezi olan siyah çay yerine yeşil çay veya mate çayını öneren Koran, şunları sıraladı:

"Yeşil çay ve mate çayı güçlü antioksidan olduğu için hem Anti-aging etki ile sizi gençleştirir hem de kilo vermeyi hızlandırır. Sigarayı hayatınızda çıkarın onun yerine fındık, badem, kuru kaysı gibi E vitamini, potasyum ve demir deposu besinler tüketin.



Kışın 15-20 dakika yüz ve kollarınızı güneşe dönerek D vitamini eksikliğinizi karşılayın. Kış mevsimine has sebze ve meyveleri tüketmeyi ihmal etmeyin. Muz, lahana, ıspanak, şalgam, soğan, turp, havuç, lahana, bal kabağını sofranızdan eksik etmeyin.



Gün içinde uzun süren açlıklardan kaçının. Uzun açlıklar metabolizmamızı yavaşlatır ve bağışıklık sistemimizi zayıflatır. 3-4 saatte bir öğün tüketmeye dikkat edin."





- "Uykunuza dikkat edin"





Serhat Koran, günde en az 2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini belirterek, düzenli su tüketiminin vücuttaki tüm hücre ve dokuların beslenmesine ve zararlı maddelerin vücuttan atılmasına destek olduğunu ifade etti.



"Uykunuza dikkat edin" çağrısında bulunan Koran, şöyle devam etti:

"Karanlık bir odada 7-8 saat kaliteli uyku melatonin hormonu salgısını artıracaktır. Melatonin hormonu da vücut direncimizi kuvvetlendirecek ve güne daha dinç başlamamızı sağlayacaktır. Basit şeker içeren endüstriyel ürünlerden kaçının. Basit şekeri hayatımızdan çıkarmak sağlıklı ve genç kalmamızı sağlar.



Bulaşıcı viral ve bakteriyel hastalıkların yaygın olduğu zamanlarda mümkün olduğu kadar AVM gibi toplu alanlardan uzak duralım ve sık sık elimizi yıkayalım."

Kaynak: AA