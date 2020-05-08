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2020’nin son Süper Ay’ı hayran bıraktı

Dünyanın çeşitli ülkelerinde gözlenen 2020'nin son Süper Ay'ı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

2020’nin son Süper Ay’ı hayran bıraktı

Dünyanın çeşitli ülkelerinde gözlenen 2020'nin son Süper Ay'ı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

2020 yılının dördüncü ve son Süper Ay'ı dün gece kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dünyanın çeşitli noktalarında izlenen Süper Ay, insanları kendine hayran bıraktırdı. Ay'ın normalde olduğundan daha büyük ve parlak görülmesi hali bu yıl son kez izlendi. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve bu yıl dördüncü kez gözlenen Süper Ay, ABD, İtalya, Fransa, Hindistan, Avustralya, Almanya, Meksika, Guatemala, Türkiye, Avusturya gibi birçok ülkede görüntülendi.

Kaynak: İHA




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