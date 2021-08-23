2021-2022 kız ve erkek özel öğrenci yurt fiyatları ne kadar?

Pandemi nedeniyle eğitimlerine internet üzerinden devam eden öğrenciler bu yıl okullarına kavuşuyor. Üniversite tercihlerini yapan veya yapacak olan öğrenciler okullarına yakın yurt arayışlarına başladı. Kalacakları yurdun konforuna önem verdikleri gibi fiyatlarını da göz ardı edemiyorlar. Arama motorlarında erkek ve kız öğrenci yurtlarının fiyatları araştırılıyor. Peki 2021-2022 kız ve erkek öğrenci yurt fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

2021-2022 KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİ YURT FİYATLARI NE KADAR?

Öğrenci ve adaylar, üniversitelerinin bulunduğu ilin konumuna, durumuna ve hatta büyüklüğüne göre yurt ücreti ödeyecekler. Pandemi sebebiyle artan fiyatların yurt ücretlerine de yansıyacağı bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerde okuyacak kız ya da erkek öğrenciler 800 TL ile 3000 TL arasında yurt ücreti ödeyecekler. İşte 2021-2021 ortalama yurt fiyatları...

2021- 2022 KIZ ÖĞRENCİ YURTLARI

Özel kız öğrenci yurtları 900 TL ile 2500 TL arasında olacaktır.

Öğrenci yurdu vakıf özellikli yurtların 800 TL ile 1500 TL arasında,

Rezidans kız öğrenci yurtları için 1400 TL ile 3000 TL arasında,

Apartlar için hizmet özelliklerine göre 900 TL ile 1800 TL arasında olacak.

2021- 2022 ERKEK ÖĞRENCİ FİYATLARI