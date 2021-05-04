2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1043900772021 Erzurum Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1037100212021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1004101032021 Kıbrıs İlim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3008101422021 Erciyes Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1035108892021 Yozgat Bozok Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1023100462021 Fenerbahçe Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2090100282021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Taban, Tavan Puan | 1073901322021 İstanbul Aydın Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2024124642021 Akdeniz Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100711082
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Adıyaman Üni. Ziraat Mühendisliği Programları   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100210398

2021 Adıyaman Üni. Ziraat Mühendisliği Programları   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100210398

100210398 | Adıyaman Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adıyaman ilimizde yer alan Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Adıyaman Üni. Ziraat Mühendisliği Programları   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100210398

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Adıyaman Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman  ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi   Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi   Ziraat Mühendisliği Programları   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları   Bölümü tercih kod numarası 100210398 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi , Devlet , Ziraat Mühendisliği Programları   Bölümü , Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ziraat Mühendisliği Programları   Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Ziraat Mühendisliği Programları   Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Adıyaman Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları   Bölümü Taban Puanı: 259,67018

Adıyaman Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları   Bölümü Tavan Puan: 365,19006

Adıyaman Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları   Bölümü Başarı Sıralaması: 382599

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100210398   

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 259,67018

Tavan Puan: 365,19006

Başarı Sıralaması: 382599

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,33515

Tavan Puan: 280,71802

Başarı Sıralaması:  411289

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 219,28418

Tavan Puan: 322,80860

Başarı Sıralaması :  418000

Kontenjan 2018 :  30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,15065

Tavan Puan: 371,68056

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  20+1

Yerleşen 2017 : 21

taban-puan.jpg

Adıyaman Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Adıyaman Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT