2021 Adıyaman Üni. Ziraat Mühendisliği Programları   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100210398

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü tercih kod numarası 100210398 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi , Devlet , Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü , Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Ziraat Mühendisliği Programları Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Adıyaman Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü Taban Puanı: 259,67018

Adıyaman Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü Tavan Puan: 365,19006

Adıyaman Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 382599

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100210398

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 259,67018

Tavan Puan: 365,19006

Başarı Sıralaması: 382599

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,33515

Tavan Puan: 280,71802

Başarı Sıralaması: 411289

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 219,28418

Tavan Puan: 322,80860

Başarı Sıralaması : 418000

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,15065

Tavan Puan: 371,68056

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : 20+1

Yerleşen 2017 : 21

Adıyaman Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Adıyaman Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.