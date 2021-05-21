2021 Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100210283

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 100210283 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi , Devlet , Arapça Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arapça Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Arapça Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 313,01622

Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 451,73096

Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 41511

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100210283

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 313,01622

Tavan Puan: 451,73096

Başarı Sıralaması: 41511

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,53605

Tavan Puan: 447,42743

Başarı Sıralaması: 51263

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 279,18544

Tavan Puan: 435,73533

Başarı Sıralaması : 43500

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 359,26135

Tavan Puan: 400,06877

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 28782

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.