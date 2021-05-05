2021 Adıyaman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100210308

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 100210308 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi , Devlet , İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Adıyaman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Adıyaman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 443,91014

Adıyaman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100210308

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 443,91014

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 15

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 341,57927

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 22

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 260,48671

Tavan Puan: 357,76937

Başarı Sıralaması : 253000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,69048

Tavan Puan: 363,33075

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 168057

Kontenjan 2017 : 50+2

Yerleşen 2017 : 52

Adıyaman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Adıyaman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.