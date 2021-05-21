2021 Adıyaman Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100290059

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 100290059 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi , Devlet , Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Adıyaman Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 243,30393

Adıyaman Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 321,89821

Adıyaman Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 65662

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100290059

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Fakültesi

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 243,30393

Tavan Puan: 321,89821

Başarı Sıralaması: 65662

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,20674

Tavan Puan: 279,17118

Başarı Sıralaması: 67812

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 294,06077

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 20

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Adıyaman Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Adıyaman Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.