2021 Afyon Kocatepe Üni. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100410078

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tercih kod numarası 100410078 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi , Devlet , Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Taban Puanı: 239,74051

Afyon Kocatepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Tavan Puan: 307,88158

Afyon Kocatepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başarı Sıralaması: 578776

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100410078

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 239,74051

Tavan Puan: 307,88158

Başarı Sıralaması: 578776

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,88558

Tavan Puan: 340,76593

Başarı Sıralaması: 477134

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 255,4621

Tavan Puan: 299,69856

Başarı Sıralaması : 529000

Kontenjan 2018 : 75+2

Yerleşen 2018 : 77

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,13482

Tavan Puan: 359,72820

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 282301

Kontenjan 2017 : 75+2

Yerleşen 2017 : 77

Afyon Kocatepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.