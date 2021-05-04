2021 Afyon Kocatepe Üni. Endüstriyel Tasarım (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100490202

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Endüstriyel Tasarım (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 100490202 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi , Devlet , Endüstriyel Tasarım (Yüksekokul) Bölümü , Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Tasarım (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Endüstriyel Tasarım (Yüksekokul) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 230,13974

Afyon Kocatepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 310,01621

Afyon Kocatepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 537205

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100490202

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 230,13974

Tavan Puan: 310,01621

Başarı Sıralaması: 537205

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 26

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Afyon Kocatepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.