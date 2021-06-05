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2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100471122

100471122 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Aşçılık  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Afyonkarahisar ilimizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100471122

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Afyon Kocatepe Üniversitesi   Aşçılık  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar  ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi     Afyon Meslek Yüksekokulu   Aşçılık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü tercih kod numarası 100471122 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi   , Devlet , Aşçılık  Bölümü , Afyon Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık  Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Aşçılık  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Taban Puanı: 231,558

Afyon Kocatepe Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Tavan Puan: ---

Afyon Kocatepe Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Başarı Sıralaması: 1148553

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100471122   

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi  

FAKÜLTE: Afyon Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 231,558

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1148553

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,36694

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1160717

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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