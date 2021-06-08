2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100451499

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Bayat Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 100451499 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi , Devlet , İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü , Bayat Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 198,86297

Afyon Kocatepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---

Afyon Kocatepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1595440

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100451499

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Bayat Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 198,86297

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1595440

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201,72487

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1547759

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31