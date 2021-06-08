2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100451824
100451824 | Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Afyonkarahisar ilimizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi İscehisar Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi İscehisar Meslek Yüksekokulu İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü tercih kod numarası 100451824 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Afyon Kocatepe Üniversitesi , Devlet , İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü , İscehisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında İş Makineleri Operatörlüğü Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 26 kişi yerleşmiştir.
Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban Puanı: 215,15545
Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Tavan Puan: ---
Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Başarı Sıralaması: 1365771
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100451824
ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi
FAKÜLTE: İscehisar Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Afyonkarahisar
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 215,15545
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1365771
Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 26
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 213,94019
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1365485
Kontenjan 2019: 25+1
Yerleşen 2019: Doldu-26