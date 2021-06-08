2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100451824

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi İscehisar Meslek Yüksekokulu İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü tercih kod numarası 100451824 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi , Devlet , İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü , İscehisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında İş Makineleri Operatörlüğü Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 26 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban Puanı: 215,15545

Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Tavan Puan: ---

Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Başarı Sıralaması: 1365771

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100451824

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İscehisar Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 215,15545

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1365771

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 26

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213,94019

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1365485

Kontenjan 2019: 25+1

Yerleşen 2019: Doldu-26