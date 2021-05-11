2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100410793

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 100410793 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi , Devlet , Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 221,30958

Afyon Kocatepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 248,30230

Afyon Kocatepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 858612

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100410793

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 221,30958

Tavan Puan: 248,30230

Başarı Sıralaması: 858612

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202,8005

Tavan Puan: 252,87650

Başarı Sıralaması: 821632

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 259,66984

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 25

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,44685

Tavan Puan: 269,51256

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 899412

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Afyon Kocatepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.