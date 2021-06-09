2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100450138

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 100450138 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi , Devlet , Pazarlama Bölümü , Afyon Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Pazarlama Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 197,3983

Afyon Kocatepe Üniversitesi Pazarlama Bölümü Tavan Puan: ---

Afyon Kocatepe Üniversitesi Pazarlama Bölümü Başarı Sıralaması: 1615558

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100450138

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Afyon Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 197,3983

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1615558

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198,73826

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1593077

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31