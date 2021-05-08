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2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100410024

100410024 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Afyonkarahisar ilimizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100410024

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Afyon Kocatepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar  ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Sınıf Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 100410024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi , Devlet , Sınıf Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sınıf Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 356,64104

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 387,27522

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 117025

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100410024   

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 356,64104

Tavan Puan: 387,27522

Başarı Sıralaması: 117025

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,32668

Tavan Puan: 377,67882

Başarı Sıralaması:  122920

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 317,19225

Tavan Puan: 385,73301

Başarı Sıralaması :  137000

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 344,89963

Tavan Puan: 393,96813

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  99972

Kontenjan 2017 :  80+2

Yerleşen 2017 : 82

taban-puan.jpg

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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