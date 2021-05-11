2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100430055
100430055 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Afyonkarahisar ilimizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 100430055 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Afyon Kocatepe Üniversitesi , Devlet , Sosyoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 220,44675
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tavan Puan: 311,78593
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 868864
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100430055
ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Afyonkarahisar
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 220,44675
Tavan Puan: 311,78593
Başarı Sıralaması: 868864
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 220,468
Tavan Puan: 255,49648
Başarı Sıralaması: 790133
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 305,82412
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 29
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255,15022
Tavan Puan: 292,08181
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 377324
Kontenjan 2017 : 80+2
Yerleşen 2017 : 82
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.