2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100430601

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 100430601 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi , Devlet , Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 259,49125

Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 301,94516

Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 59571

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100430601

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Fakültesi

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 259,49125

Tavan Puan: 301,94516

Başarı Sıralaması: 59571

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,58626

Tavan Puan: 292,63777

Başarı Sıralaması: 62227

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 241,38588

Tavan Puan: 263,13727

Başarı Sıralaması : 57400

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,37167

Tavan Puan: 276,23007

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 55608

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.