2021 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Afyonkarahisar ilimizde yer alan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 112610554 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Devlet , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 328,16734
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 411,14308
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 194465
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112610554
ÜNİVERSİTE: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Afyonkarahisar
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 328,16734
Tavan Puan: 411,14308
Başarı Sıralaması: 194465
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 313,69119
Tavan Puan: 381,96057
Başarı Sıralaması: 162748
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 322,67049
Tavan Puan: 423,98434
Başarı Sıralaması : 123000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 372,75445
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 95963
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.