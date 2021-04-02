2021 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 112610554 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Devlet , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 328,16734

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 411,14308

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 194465

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112610554

ÜNİVERSİTE: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 328,16734

Tavan Puan: 411,14308

Başarı Sıralaması: 194465

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,69119

Tavan Puan: 381,96057

Başarı Sıralaması: 162748

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 322,67049

Tavan Puan: 423,98434

Başarı Sıralaması : 123000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 372,75445

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 95963

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.