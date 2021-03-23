2021 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 112610315 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 190+5 kişidir. 2020 yılında Tıp Bölümüne 195 kişi yerleşmiştir.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 497,69577

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 510,32518

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 17164

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112610315

ÜNİVERSİTE: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 497,69577

Tavan Puan: 510,32518

Başarı Sıralaması: 17164

Kontenjan 2020 – 2021 : 190+5

Yerleşen 2020 – 2021: 195

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 476,4898

Tavan Puan: 517,62146

Başarı Sıralaması: 15914

Kontenjan 2019: 180+5

Yerleşen 2019: 185

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 470,85873

Tavan Puan: 487,43168

Başarı Sıralaması : 15200

Kontenjan 2018 : 170+5

Yerleşen 2018 : 175

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 461,07302

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 14142

Kontenjan 2017 : 170+5

Yerleşen 2017 : 175

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.