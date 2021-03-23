2021 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Afyonkarahisar ilimizde yer alan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 112610315 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 190+5 kişidir. 2020 yılında Tıp Bölümüne 195 kişi yerleşmiştir.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 497,69577
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 510,32518
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 17164
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112610315
ÜNİVERSİTE: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Afyonkarahisar
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 497,69577
Tavan Puan: 510,32518
Başarı Sıralaması: 17164
Kontenjan 2020 – 2021 : 190+5
Yerleşen 2020 – 2021: 195
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 476,4898
Tavan Puan: 517,62146
Başarı Sıralaması: 15914
Kontenjan 2019: 180+5
Yerleşen 2019: 185
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 470,85873
Tavan Puan: 487,43168
Başarı Sıralaması : 15200
Kontenjan 2018 : 170+5
Yerleşen 2018 : 175
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 461,07302
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 14142
Kontenjan 2017 : 170+5
Yerleşen 2017 : 175
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.