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2021 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100590058

100590058 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ağrı ilimizde yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100590058

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ağrı  ilinde bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 100590058 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi , Devlet , Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ağrı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 15+1 kişidir. 2020 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 230,35536

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tavan Puan: 277,17544

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 535752

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100590058   

ÜNİVERSİTE: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ağrı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 230,35536

Tavan Puan: 277,17544

Başarı Sıralaması: 535752

Kontenjan 2020 – 2021 : 15+1

Yerleşen 2020 – 2021: 16

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 236,53007

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  15+1

Yerleşen 2019: 9

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 360,35293

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  15+1

Yerleşen 2018 : 7

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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