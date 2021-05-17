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2021 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100510086

100510086 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ağrı ilimizde yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100510086

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ağrı  ilinde bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 100510086 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi , Devlet , Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ağrı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: 376,90536

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 407,14973

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 28223

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100510086   

ÜNİVERSİTE: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ağrı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 376,90536

Tavan Puan: 407,14973

Başarı Sıralaması: 28223

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 383,01036

Tavan Puan: 421,00697

Başarı Sıralaması:  28843

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 367,93643

Tavan Puan: 433,40553

Başarı Sıralaması :  32400

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 388,81304

Tavan Puan: 442,83682

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  37944

Kontenjan 2017 :  80+2

Yerleşen 2017 : 82

taban-puan.jpg

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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