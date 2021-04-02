2021 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ağrı ilimizde yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ağrı ilinde bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 100510059 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ağrı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 326,18874
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 378,43458
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 198081
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100510059
ÜNİVERSİTE: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Yüksekokulu
ŞEHİR: Ağrı
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 326,18874
Tavan Puan: 378,43458
Başarı Sıralaması: 198081
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 291,48801
Tavan Puan: 406,79643
Başarı Sıralaması: 207994
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 274,76877
Tavan Puan: 361,86910
Başarı Sıralaması : 211000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 320,78138
Tavan Puan: 403,58720
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 182292
Kontenjan 2017 : 40+1
Yerleşen 2017 : 41
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.