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2021 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100590078

100590078 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ağrı ilimizde yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100590078

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ağrı  ilinde bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu   Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 100590078 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi , Devlet , Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü , Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ağrı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 229,69389

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 275,37658

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 764925

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100590078   

ÜNİVERSİTE: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

FAKÜLTE: Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu

ŞEHİR: Ağrı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 229,69389

Tavan Puan: 275,37658

Başarı Sıralaması: 764925

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Tavan Puan: ---

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Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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