2021 Akdeniz Üni. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710524
100710524 | Akdeniz Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü tercih kod numarası 100710524 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Taban Puanı: 243,68416
Akdeniz Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tavan Puan: 278,67045
Akdeniz Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başarı Sıralaması: 457114
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100710524
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 243,68416
Tavan Puan: 278,67045
Başarı Sıralaması: 457114
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,80939
Tavan Puan: 281,52729
Başarı Sıralaması: 435971
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: 21
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 212,92934
Tavan Puan: 280,94500
Başarı Sıralaması : 422000
Kontenjan 2018 : 15+1
Yerleşen 2018 : 16
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 223,35183
Tavan Puan: 247,20699
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 290978
Kontenjan 2017 : 15+1
Yerleşen 2017 : 16
Akdeniz Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.