2021 Akdeniz Üni. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710533
100710533 | Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü tercih kod numarası 100710533 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban Puanı: 258,76426
Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Tavan Puan: 299,15468
Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başarı Sıralaması: 386333
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100710533
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 258,76426
Tavan Puan: 299,15468
Başarı Sıralaması: 386333
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240,88942
Tavan Puan: 291,85299
Başarı Sıralaması: 386844
Kontenjan 2019: 35+1
Yerleşen 2019: 36
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 226,54094
Tavan Puan: 315,39252
Başarı Sıralaması : 403000
Kontenjan 2018 : 35+1
Yerleşen 2018 : 36
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,4958
Tavan Puan: 305,98173
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 271252
Kontenjan 2017 : 35+1
Yerleşen 2017 : 36
Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.