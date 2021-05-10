2021 Akdeniz Üniversitesi Ekonometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710596
100710596 | Akdeniz Üniversitesi Ekonometri Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Ekonometri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Ekonometri Bölümü tercih kod numarası 100710596 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Ekonometri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Ekonometri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Ekonometri Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonometri Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Ekonometri Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Ekonometri Bölümü Taban Puanı: 254,69037
Akdeniz Üniversitesi Ekonometri Bölümü Tavan Puan: 287,76568
Akdeniz Üniversitesi Ekonometri Bölümü Başarı Sıralaması: 547773
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100710596
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 254,69037
Tavan Puan: 287,76568
Başarı Sıralaması: 547773
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 247,38196
Tavan Puan: 291,65165
Başarı Sıralaması: 550955
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 230,40075
Tavan Puan: 298,00236
Başarı Sıralaması : 626000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248,4368
Tavan Puan: 275,71456
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 320594
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Akdeniz Üniversitesi Ekonometri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Ekonometri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.