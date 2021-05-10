2021 Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100711188

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü tercih kod numarası 100711188 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Ekonomi ve Finans Bölümü , Serik İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi ve Finans Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Ekonomi ve Finans Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Taban Puanı: 244,01627

Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Tavan Puan: 301,25489

Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Başarı Sıralaması: 632352

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100711188

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Serik İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 244,01627

Tavan Puan: 301,25489

Başarı Sıralaması: 632352

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,31565

Tavan Puan: 287,83105

Başarı Sıralaması: 635462

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 225,64446

Tavan Puan: 278,88021

Başarı Sıralaması : 669000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,72697

Tavan Puan: 293,33764

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 407250

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.