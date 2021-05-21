2021 Akdeniz Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100710066
100710066 | Akdeniz Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 100710066 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 254,5876
Akdeniz Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 403,47303
Akdeniz Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 61410
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100710066
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 254,5876
Tavan Puan: 403,47303
Başarı Sıralaması: 61410
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 258,42618
Tavan Puan: 369,22511
Başarı Sıralaması: 59948
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 238,59046
Tavan Puan: 341,36071
Başarı Sıralaması : 58600
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240,46304
Tavan Puan: 366,52402
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 63989
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Akdeniz Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.