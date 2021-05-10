2021 Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710075

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Felsefe bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü tercih kod numarası 100710075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Felsefe Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Felsefe Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Felsefe Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban Puanı: 259,82973

Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü Tavan Puan: 390,79735

Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü Başarı Sıralaması: 511000

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100710075

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 259,82973

Tavan Puan: 390,79735

Başarı Sıralaması: 511000

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,13421

Tavan Puan: 332,47763

Başarı Sıralaması: 519232

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 231,73236

Tavan Puan: 307,92203

Başarı Sıralaması : 613000

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,85905

Tavan Puan: 331,30074

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 293642

Kontenjan 2017 : 70+2

Yerleşen 2017 : 72

Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.