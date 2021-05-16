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2021 Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100710815

100710815 | Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100710815

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi   Turizm Fakültesi   Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 100710815 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 403,18631

Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü Tavan Puan: 466,14002

Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 10885

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100710815   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 403,18631

Tavan Puan: 466,14002

Başarı Sıralaması: 10885

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 403,28841

Tavan Puan: 456,24287

Başarı Sıralaması:  12978

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 388,56138

Tavan Puan: 438,58069

Başarı Sıralaması :  14800

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 414,3869

Tavan Puan: 466,61019

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  25342

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

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Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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