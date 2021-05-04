2021 Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710603

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü tercih kod numarası 100710603 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Gerontoloji Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gerontoloji Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Gerontoloji Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Taban Puanı: 263,52869

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Tavan Puan: 313,60223

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 367226

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100710603

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 263,52869

Tavan Puan: 313,60223

Başarı Sıralaması: 367226

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,09601

Tavan Puan: 338,08671

Başarı Sıralaması: 329849

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 246,194

Tavan Puan: 319,20133

Başarı Sıralaması : 307000

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,45547

Tavan Puan: 359,92412

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 196224

Kontenjan 2017 : 55+2

Yerleşen 2017 : 57

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.