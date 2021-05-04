2021 Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710603
100710603 | Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü tercih kod numarası 100710603 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Gerontoloji Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gerontoloji Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Gerontoloji Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Taban Puanı: 263,52869
Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Tavan Puan: 313,60223
Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 367226
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100710603
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 263,52869
Tavan Puan: 313,60223
Başarı Sıralaması: 367226
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 253,09601
Tavan Puan: 338,08671
Başarı Sıralaması: 329849
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 246,194
Tavan Puan: 319,20133
Başarı Sıralaması : 307000
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 52
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 270,45547
Tavan Puan: 359,92412
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 196224
Kontenjan 2017 : 55+2
Yerleşen 2017 : 57
Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.