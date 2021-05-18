2021 Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100710206

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 100710206 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: 333,7415

Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Tavan Puan: 370,30156

Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başarı Sıralaması: 99571

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100710206

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 333,7415

Tavan Puan: 370,30156

Başarı Sıralaması: 99571

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 341,14464

Tavan Puan: 375,73904

Başarı Sıralaması: 104908

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 326,87196

Tavan Puan: 425,16892

Başarı Sıralaması : 114000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351,39155

Tavan Puan: 391,84206

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 105488

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.