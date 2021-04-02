2021 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 100710824 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 200+5 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 205 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 380,52264
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 460,35597
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 120067
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100710824
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 380,52264
Tavan Puan: 460,35597
Başarı Sıralaması: 120067
Kontenjan 2020 – 2021 : 200+5
Yerleşen 2020 – 2021: 205
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 337,46179
Tavan Puan: 415,53974
Başarı Sıralaması: 126797
Kontenjan 2019: 200+5
Yerleşen 2019: 205
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 315,29087
Tavan Puan: 406,91825
Başarı Sıralaması : 133000
Kontenjan 2018 : 200+5
Yerleşen 2018 : 205
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 329,49344
Tavan Puan: 424,78374
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 110182
Kontenjan 2017 : 200+5
Yerleşen 2017 : 205
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.