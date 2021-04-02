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2021 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi   Hemşirelik Fakültesi   Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 100710824 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 200+5 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 205 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 380,52264

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 460,35597

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 120067

 

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100710824   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 380,52264

Tavan Puan: 460,35597

Başarı Sıralaması: 120067

Kontenjan 2020 – 2021 : 200+5

Yerleşen 2020 – 2021: 205

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,46179

Tavan Puan: 415,53974

Başarı Sıralaması:  126797

Kontenjan 2019:  200+5

Yerleşen 2019: 205

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 315,29087

Tavan Puan: 406,91825

Başarı Sıralaması :  133000

Kontenjan 2018 :  200+5

Yerleşen 2018 : 205

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,49344

Tavan Puan: 424,78374

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  110182

Kontenjan 2017 :  200+5

Yerleşen 2017 : 205

taban-puan.jpg

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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