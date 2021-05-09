2021 Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710154
100710154 | Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 100710154 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 277,47546
Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 349,20218
Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 400894
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100710154
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 277,47546
Tavan Puan: 349,20218
Başarı Sıralaması: 400894
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265,19231
Tavan Puan: 348,10799
Başarı Sıralaması: 414520
Kontenjan 2019: 90+3
Yerleşen 2019: 93
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 248,40987
Tavan Puan: 309,28552
Başarı Sıralaması : 461000
Kontenjan 2018 : 100+3
Yerleşen 2018 : 103
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272,45438
Tavan Puan: 315,93926
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 238026
Kontenjan 2017 : 100+3
Yerleşen 2017 : 103
Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.