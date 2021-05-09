2021 Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710154

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 100710154 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 277,47546

Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 349,20218

Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 400894

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100710154

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 277,47546

Tavan Puan: 349,20218

Başarı Sıralaması: 400894

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,19231

Tavan Puan: 348,10799

Başarı Sıralaması: 414520

Kontenjan 2019: 90+3

Yerleşen 2019: 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 248,40987

Tavan Puan: 309,28552

Başarı Sıralaması : 461000

Kontenjan 2018 : 100+3

Yerleşen 2018 : 103

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,45438

Tavan Puan: 315,93926

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 238026

Kontenjan 2017 : 100+3

Yerleşen 2017 : 103

Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.