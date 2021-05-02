2021 Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710109

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 100710109 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Matematik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Matematik Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 312,50788

Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 400,12622

Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 225549

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100710109

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 312,50788

Tavan Puan: 400,12622

Başarı Sıralaması: 225549

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,40545

Tavan Puan: 353,03895

Başarı Sıralaması: 236335

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 272,22175

Tavan Puan: 387,43049

Başarı Sıralaması : 218000

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,27701

Tavan Puan: 433,26573

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 174000

Kontenjan 2017 : 75+2

Yerleşen 2017 : 77

Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.