2021 Akdeniz Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100730413
100730413 | Akdeniz Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 100730413 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Pazarlama (Fakülte) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Pazarlama (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 241,30351
Akdeniz Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 267,35403
Akdeniz Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 655526
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100730413
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 241,30351
Tavan Puan: 267,35403
Başarı Sıralaması: 655526
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227,1003
Tavan Puan: 251,43765
Başarı Sıralaması: 746511
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 232,56566
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 33
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 272,93498
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 50+2
Yerleşen 2017 : 43
Akdeniz Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.