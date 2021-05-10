2021 Akdeniz Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100730413

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 100730413 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Pazarlama (Fakülte) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Pazarlama (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 241,30351

Akdeniz Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 267,35403

Akdeniz Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 655526

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100730413

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 241,30351

Tavan Puan: 267,35403

Başarı Sıralaması: 655526

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,1003

Tavan Puan: 251,43765

Başarı Sıralaması: 746511

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 232,56566

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 33

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 272,93498

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 50+2

Yerleşen 2017 : 43

Akdeniz Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.