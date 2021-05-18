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2021 Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100790327

100790327 | Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100790327

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi   Manavgat Turizm Fakültesi   Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 100790327 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)   Bölümü , Manavgat Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)   Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 280,16551

Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)   Bölümü Tavan Puan: 363,19056

Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 313801

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100790327   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Manavgat Turizm Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 280,16551

Tavan Puan: 363,19056

Başarı Sıralaması: 313801

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,10992

Tavan Puan: 377,63677

Başarı Sıralaması:  323900

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 274,6508

Tavan Puan: 330,22596

Başarı Sıralaması :  372000

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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