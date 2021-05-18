2021 Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100790327
100790327 | Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 100790327 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Manavgat Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 280,16551
Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 363,19056
Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 313801
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100790327
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Manavgat Turizm Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 280,16551
Tavan Puan: 363,19056
Başarı Sıralaması: 313801
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 290,10992
Tavan Puan: 377,63677
Başarı Sıralaması: 323900
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 274,6508
Tavan Puan: 330,22596
Başarı Sıralaması : 372000
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.