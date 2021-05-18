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2021 Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710136

100710136 | Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710136

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi   Güzel Sanatlar Fakültesi   Sinema ve Televizyon   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü tercih kod numarası 100710136 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Sinema ve Televizyon   Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sinema ve Televizyon   Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sinema ve Televizyon   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü Taban Puanı: 334,9548

Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü Tavan Puan: 393,80670

Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü Başarı Sıralaması: 96389

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100710136   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 334,9548

Tavan Puan: 393,80670

Başarı Sıralaması: 96389

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 342,56576

Tavan Puan: 398,29810

Başarı Sıralaması:  101096

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 328,9962

Tavan Puan: 436,22571

Başarı Sıralaması :  108000

Kontenjan 2018 :  50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 350,37394

Tavan Puan: 459,68054

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  107353

Kontenjan 2017 :  50+2

Yerleşen 2017 : 52

taban-puan.jpg

Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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