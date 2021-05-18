2021 Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710136
100710136 | Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü tercih kod numarası 100710136 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Sinema ve Televizyon Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sinema ve Televizyon Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sinema ve Televizyon Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban Puanı: 334,9548
Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Tavan Puan: 393,80670
Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başarı Sıralaması: 96389
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100710136
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 334,9548
Tavan Puan: 393,80670
Başarı Sıralaması: 96389
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 342,56576
Tavan Puan: 398,29810
Başarı Sıralaması: 101096
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 328,9962
Tavan Puan: 436,22571
Başarı Sıralaması : 108000
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 52
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 350,37394
Tavan Puan: 459,68054
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 107353
Kontenjan 2017 : 50+2
Yerleşen 2017 : 52
Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.