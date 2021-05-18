2021 Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710127

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 100710127 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Tarih Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Tarih Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 325,98353

Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü Tavan Puan: 387,25594

Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 120665

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100710127

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 325,98353

Tavan Puan: 387,25594

Başarı Sıralaması: 120665

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,60793

Tavan Puan: 441,43873

Başarı Sıralaması: 117925

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 320,62529

Tavan Puan: 397,76567

Başarı Sıralaması : 134000

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,90719

Tavan Puan: 457,67706

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 131526

Kontenjan 2017 : 70+2

Yerleşen 2017 : 72

Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.