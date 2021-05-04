2021 Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100711152
100711152 | Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü tercih kod numarası 100711152 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Tarla Bitkileri Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarla Bitkileri Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Tarla Bitkileri Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban Puanı: 206,54731
Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Tavan Puan: 206,54731
Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Başarı Sıralaması: 680128
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100711152
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 206,54731
Tavan Puan: 206,54731
Başarı Sıralaması: 680128
Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0
Yerleşen 2020 – 2021: 1
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 0
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 1+0
Yerleşen 2019: ---
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: __
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 1+0
Yerleşen 2018 : 0
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,1209
Tavan Puan: 236,12090
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 276417
Kontenjan 2017 : 1+0
Yerleşen 2017 : 1
Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.