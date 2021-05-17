2021 Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710463
100710463 | Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 100710463 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Türkçe Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türkçe Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Türkçe Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 394,42676
Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 433,65835
Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 15212
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100710463
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 394,42676
Tavan Puan: 433,65835
Başarı Sıralaması: 15212
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 396,01508
Tavan Puan: 442,32923
Başarı Sıralaması: 17580
Kontenjan 2019: 65+2
Yerleşen 2019: 67
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 379,54167
Tavan Puan: 427,06356
Başarı Sıralaması : 21200
Kontenjan 2018 : 65+2
Yerleşen 2018 : 67
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 401,18986
Tavan Puan: 468,78462
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 36748
Kontenjan 2017 : 65+2
Yerleşen 2017 : 67
Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.