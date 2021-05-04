2021 Aksaray Üni. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100890057

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aksaray Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 100890057 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aksaray Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aksaray Üniversitesi , Devlet , Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Aksaray Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 262,66274

Aksaray Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 311,39435

Aksaray Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 370645

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100890057

ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Aksaray

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 262,66274

Tavan Puan: 311,39435

Başarı Sıralaması: 370645

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,43527

Tavan Puan: 260,15044

Başarı Sıralaması: 384002

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 207,73988

Tavan Puan: 261,79180

Başarı Sıralaması : 425000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Aksaray Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aksaray Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.