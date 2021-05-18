2021 Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100830281
100830281 | Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aksaray ilimizde yer alan Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aksaray Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 100830281 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aksaray Üniversitesi , Devlet , İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında İslami İlimler Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.
Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 274,74482
Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Tavan Puan: 357,26620
Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 344405
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100830281
ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi
FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi
ŞEHİR: Aksaray
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 274,74482
Tavan Puan: 357,26620
Başarı Sıralaması: 344405
Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3
Yerleşen 2020 – 2021: 103
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 299,67436
Tavan Puan: 395,58311
Başarı Sıralaması: 270379
Kontenjan 2019: 100+3
Yerleşen 2019: 103
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 299,77526
Tavan Puan: 347,91950
Başarı Sıralaması : 220000
Kontenjan 2018 : 100+3
Yerleşen 2018 : 103
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 330,8167
Tavan Puan: 423,07715
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 127674
Kontenjan 2017 : 100+3
Yerleşen 2017 : 103
Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.