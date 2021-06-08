2021 Aksaray Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100890066

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aksaray Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi Eskil Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 100890066 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aksaray Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aksaray Üniversitesi , Devlet , Lojistik Bölümü , Eskil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Lojistik Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 6 kişi yerleşmiştir.

Aksaray Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Aksaray Üniversitesi Lojistik Bölümü Tavan Puan: ---

Aksaray Üniversitesi Lojistik Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100890066

ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Eskil Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Aksaray

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-17