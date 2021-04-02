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2021 Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aksaray ilimizde yer alan Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Aksaray Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray  ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi   Veteriner Fakültesi   Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 100810408 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aksaray Üniversitesi , Devlet , Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Veterinerlik Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 382,51037

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 442,43841

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 117907

 

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100810408   

ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi

ŞEHİR: Aksaray

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 382,51037

Tavan Puan: 442,43841

Başarı Sıralaması: 117907

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 332,46544

Tavan Puan: 352,72691

Başarı Sıralaması:  133450

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 311,9931

Tavan Puan: 324,92173

Başarı Sıralaması :  138000

Kontenjan 2018 :  30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,20001

Tavan Puan: 330,08339

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  124621

Kontenjan 2017 :  30+1

Yerleşen 2017 : 31

taban-puan.jpg

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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