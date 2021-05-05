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2021 Alanya Alaaddin Keykubat Üni. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 110590032

110590032 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Alanya Alaaddin Keykubat Üni. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 110590032

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi   Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi   Genetik ve Biyomühendislik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü tercih kod numarası 110590032 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi , Devlet , Genetik ve Biyomühendislik Bölümü , Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Genetik ve Biyomühendislik Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Genetik ve Biyomühendislik Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Tavan Puan: 403,43649

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110590032   

ÜNİVERSİTE: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

FAKÜLTE: Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 403,43649

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 404,80064

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 340,93959

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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