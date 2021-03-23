2021 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 110510018 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 110+3 kişidir. 2020 yılında Tıp Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 498,32371
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 515,25352
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 16788
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110510018
ÜNİVERSİTE: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 498,32371
Tavan Puan: 515,25352
Başarı Sıralaması: 16788
Kontenjan 2020 – 2021 : 110+3
Yerleşen 2020 – 2021: 113
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 477,92439
Tavan Puan: 491,71060
Başarı Sıralaması: 15237
Kontenjan 2019: 100+3
Yerleşen 2019: 103
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 474,61844
Tavan Puan: 494,55307
Başarı Sıralaması : 13700
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 467,1599
Tavan Puan: 485,49062
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 11731
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.