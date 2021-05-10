2021 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206910063
206910063 | Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206910063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi , Vakıf , Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 2+0 kişidir. 2020 yılında Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 258,93324
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 265,06524
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 517305
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206910063
ÜNİVERSİTE: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 258,93324
Tavan Puan: 265,06524
Başarı Sıralaması: 517305
Kontenjan 2020 – 2021 : 2+0
Yerleşen 2020 – 2021: 2
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230,21178
Tavan Puan: 307,16546
Başarı Sıralaması: 717686
Kontenjan 2019: 5+0
Yerleşen 2019: 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 258,44010
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 4
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230,92679
Tavan Puan: 257,67914
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 393932
Kontenjan 2017 : 5+0
Yerleşen 2017 : 5
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.