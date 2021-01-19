2021 ALES 1 sınavı ne zaman? ALES 2021/1 başvuru ne zaman?

Yükseklisans eğitimi almak isteyen binlerce adayın katıldığı 2021 ALES 1 sınavının tarihi belli oldu. ALES sınavı, bu yıl da belli aralıklarla düzenlenecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) sınav tarihleri ve başvurular hakkında detaylar haberimizde. Peki, 2021 ALES ne zaman? ALES 2021/1 başvuru ne zaman? ALES 2021/1 başvuru nasıl yapılır? Geç başvuru ne zaman? ALES 2021/1 sınav sonucu ne zaman açıklanır?

ALES 2021/1 NE ZAMAN?

2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

2021/1 ALES BAŞVURU NE ZAMAN?

Sınavın başvuruları ise 12.03.2021 - 22.03.2021 tarihleri arasında kabul edilecek.

ALES 1 GEÇ BAŞVURU HANGİ TARİHTE?

Geç başvurular 1 Nisan 2021 tarihinde alınacak.

SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav sonuçlarını 27 Mayıs 2021 tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açılacak.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.