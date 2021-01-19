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2021 ALES 1 sınavı ne zaman? ALES 2021/1 sınav tarihi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) için bekleyiş sürerken 2021 ALES 1 sınavı ne zaman? ALES 1 sınav sonucu ne zaman açıklanır? soruları gündeme geldi. ÖSYM'den gelen açıklama ile 2021 ALES 1 sınavının tarihi belli oldu. İşte, ALES sınavıyla ilgili bilgiler...

2021 ALES 1 sınavı ne zaman? ALES 2021/1 sınav tarihi

Yükseklisans eğitimi almak isteyen binlerce adayın katıldığı 2021 ALES 1 sınavının tarihi belli oldu. ALES sınavı, bu yıl da belli aralıklarla düzenlenecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) sınav tarihi hakkında detaylar haberimizde. Peki, 2021 ALES ne zaman? Geç başvuru ne zaman?  ALES 2021/1  sınav sonucu ne zaman açıklanır?

ALES 2021/1 NE ZAMAN?

2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

2021/1 ALES BAŞVURU NE ZAMAN?

Sınavın başvuruları 12 Mart 2021 itibariyle başladı. Başvurular 22 Mart 2021 tarihinde sona erecek. 

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '' Değerli adaylarımız,

2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2021-ALES/1 başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır.

Başvurularınızı 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında yapabilirsiniz.
Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim. #2021ALES'' ifadelerini kullandı. 

2021-ALES/1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 ALES 1 sınavı ne zaman? ALES 2021/1 sınav tarihi

SINAVDA HES KODU ŞARTI!

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

ALES/1 GEÇ BAŞVURU HANGİ TARİHTE?

Geç başvurular 1 Nisan 2021 tarihinde alınacak. 

ALES 1 GEÇ BAŞVURU EKRANI

ALES 1 geç başvuru 2021 ücreti ne kadar? ALES 1 geç başvuru ücreti nasıl yatırılır?ALES 1 geç başvuru 2021 ücreti ne kadar? ALES 1 geç başvuru ücreti nasıl yatırılır?

2021 ALES 1 sınavı ne zaman? ALES 2021/1 sınav tarihi

SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav sonuçlarını 27 Mayıs 2021 tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açılacak.

2021 ALES 1 sınavı ne zaman? ALES 2021/1 sınav tarihi

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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